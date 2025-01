Ilgiorno.it - Addio don Cibien direttore editoriale del San Paolo

È morto don Carlo, ildel gruppoSan(gestito dal ramo maschile della Società San, congregazione religiosa fondata nel 1914 il cui ramo femminile si occupa, invece, delle Edizioni Paoline) che pubblica diverse testate cattoliche, a partire da Famiglia cristiana. Ad annunciare la scomparsa del sacerdote, che era anche nel cda di SanPatrimonio, è stato il gruppo: "Residente nella comunità paolina milanese - si legge in una nota - ha vissuto la veloce malattia con fede e fortezza: è mancato alla Clinica San Pio X nella mattina di domenica 26 gennaio, all’età di 72 anni". Donera nato a Torino nel 1952 ma ha vissuto gran parte della vita a Roma, dove fu ordinato sacerdote nel 1980; dottore in Teologia con specializzazione in Sacramentaria conseguita nel 1988, ha collaborato alla nascita dello Studio Paolino internazionale della Comunicazione sociale nella capitale, e ne è statofino al 1985.