WWE | GUNTHER lancia un avvertimento a Jey Uso dopo la recente vittoria al SNME

Al Saturday Night’s Main Event,ha mantenuto il World Heavyweight Championship sconfiggendo Jey Uso.lo show,ha condiviso su X alcuni consigli per la Superstar che ha già battuto in tre occasioni diverse:“3-0 Stai alla larga adesso”3 – 0 stay away now! pic.twitter.com/hioW2jfZvM—(@AUT) January 27, 2025vanta molte più di tre vittorie contro Jey Uso, se si includono i Live Event della WWE e i dark match. Nonostante ciò, Jey rimane fiducioso che un giorno il World Heavyweight Championship sarà suo. Nei commenti post-match, l’ex Intercontinental Champion ha condiviso il suo piano per il futuro:“Ho appena perso il match per il World Championship, il prossimo obiettivo per JEY USO. Fratello, ora devo vincere la Royal Rumble, Uce!” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WWE (@wwe)Jey Uso ha già annunciato la sua partecipazione alla Men’s Royal Rumble Match, evento con cui ha inaugurato il suo anno 2024.