Juventusnews24.com - Todibo Juve, frenata per il difensore. Il West Ham ribadisce: ecco perchè non vogliono lasciarlo andare a gennaio

di RedazionentusNews24, bruscaper ilfrancese. IlHamnon vuole far partire il giocatoreSecondo quanto riportato da Sky Sport, il calciomercatosta riscontrando diverse difficoltà sulla strada che porterebbe all’acquisto di Jean-Clair. I bianconeri cercano un altrocon cui puntellare il reparto, ma ilHam per ora fa muro.Gli inglesi ribadiscono: sono solo tre i centrali a disposizione e, per questo motivo, difficilmente daranno il via libera alla cessione dell’ex Nizza già in questa ultima settimana di mercato.Leggi suntusnews24.com