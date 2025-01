The Fantastic Four | First Steps ecco quando potremmo vedere il trailer!

Leggi su Cinefilos.it

Theil!I Marvel Studios hanno mostrato un’anteprima deldi Theal San Diego Comic-Con dello scorso luglio. Al D23 e ad altri eventi tenutisi negli ultimi mesi del 2024, è stato mostrato lo stesso sneak peek, anche se con scene tratte dal film anziché filmati di prova. Sfortunatamente, questo filmato non è mai stato pubblicato online. Ora, con le voci che si rincorrono sui social media su qualipotrebbero essere rilasciati durante il Super Bowl del mese prossimo, è stato prevedibilmente detto che un primo sguardo ufficiale a Thesarà tra questi.Forse in precedenza si era parlato di un debutto a San Valentino. Tuttavia, sembra una decisione strana quella di mettere potenzialmente in ombra Captain America: Brave New World rilasciando qualcosa di così grande il giorno stesso del suo arrivo nelle sale.