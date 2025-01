Nerdpool.it - Star Wars: Skeleton Crew, ci sarà una seconda stagione? Aggiornamenti e speranze

La nuova serie Disney+ racconta la storia di un gruppo di ragazzi provenienti dal pianeta isolato di At Attin, che non ha contatti con il resto dell’universo. Dopo aver scoperto accidentalmente un’astronave, i protagonisti si trovano catapultati nell’iperspazio verso una galassia sconosciuta.In un’intervista esclusiva con The Direct, l’attore Ravi Cabot-Conyers, che interpreta Wim, ha condiviso i suoi pensieri sulla possibilità di una.I fan devono sperare in una?Quando gli è stato chiesto se i fan dovrebbero mantenere viva la speranza per un eventuale rinnovo, Ravi Cabot-Conyers ha risposto:“Direi assolutamente di essere ottimisti. Non sappiamo ancora nulla, quindi non c’è niente di certo. Sarebbe fantastico. Chi direbbe di no? Dobbiamo crederci e sognarlo insieme.