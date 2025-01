Bergamonews.it - Rincari energetici, Confcommercio Bergamo lancia lo Sportello Energia

L’aumento dei costicontinua a gravare pesantemente sulle imprese del terziario di mercato. I dati più recenti dell’Osservatoriodirivelano una situazione allarmante: nel 2024, il costo dell’elettrica è aumentato del 51,9% rispetto al 2019, mentre quello del gas è cresciuto dell’80%, con alcune punte che sfiorano il 100% di rincaro.L’Area Sicurezzaè disponibile per un servizio gratuito di analisi delle forniture di luce e gas, oltre che per identificare opportunità di risparmio. Grazie alle convenzioni siglate dall’associazione, è possibile accedere a tariffe energetiche agevolate.Il servizio di consulenza energetica permette di verificare ogni singola voce di spesa computata in bolletta e verificare così una possibile riduzione di spesa.