Più sigarette e alimentazione disordinata | la preoccupante ricerca sulle abitudini dei lavoratori brianzoli

Più sicarette e alimentazione disordinata: la preoccupante ricerca sulle abitudini dei lavoratori brianzoli

Desio, 27 gennaio 2025 – Talmente stressati a causa del lavoro da aumentare il numero difumate ogni giorno. Lo confessano ialla Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori. È il risultato dellasul “Lavoro logorante – indagine sulla salute“, condotta insieme alla Fondazione Bignaschi e con il supporto di Ats Brianza. Obiettivo, capire l’esposizione a comportamenti e stili di vita dannosi per la salute fisica e mentale dei. Il campione Si tratta nel 79% dei casi di donne, e nel 21% di uomini, con un’età media tra i 50 e i 55 anni e un titolo di studio prevalente di diploma superiore (53%). La maggior parte dei partecipanti lavora come manovale (32,6%), seguita da impiegati nel settore delle vendite (21,1%), ristorazione (19,9%), pulizie (14,4%) e sanità (11%).