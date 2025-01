Lanazione.it - Per non dimenticare i toscani di Auschwitz: dal tipografo di Schindler alla piccola Sissel

Firenze, 27 gennaio 2025 - Sono voci d’ottone. Ognuna, quando le pupille o la suola di una scarpa ci si piazza sopra, urla in silenzio la sua storia, seppellita nei 10 centimetri di metallo che, in 137 punti fiorisce dai marciapiedi di Firenze. Pochi sanno ascoltare il grido muto inciso dietro a quei nomi e cognomi. Tutti accomunati da una data: 1943 o 1944. L’anno in cui hanno smesso di esistere e sono diventati pietre d’inciampo. Incastonate lì, nel punto che hanno calpestato nell’ultimo passo da donne e uomini liberi. Davanticasa, al portone, alle scale che hanno lasciato. Destinazione: Auscwhitz. Come Giulio Forti, nato a Firenze il 13 gennaio 1884. Nel 1943 ha 71 anni e vive in via Fossombroni. Lascia il suo palazzo al civico 2 per tentare, quell’inverno di fuggire dall’Italia occupata dai tedeschi.