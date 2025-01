Liberoquotidiano.it - Nuova luce per Novara: E-Distribuzione inaugura la nuova cabina primaria

È stata presentata oggi ladi E-, un impianto di grande eccellenza tecnologica, costruito secondo i migliori standard tecnici e ambientali. All'zione erano presenti Vincenzo Ranieri, amministratore delegato di E-, il Sindaco diAlessandro Canelli, Alberto Gusmeroli Presidente X Commissione della Camera dei Deputati e Matteo Marnati Assessore Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca della Regione Piemonte. Ladi via Antonio Pacinotti, che rientra nel programma di ammodernamento e potenziamento della rete elettrica del Piemonte, alimenta circa 7.500 clienti in bassa tensione e 35 clienti in media tensione, garantendo un'elevata qualità delle prestazioni. L'impianto, che ha comportato un investimento di 6 milioni di euro, è stato dimensionato per erogare fino un massimo di 80 MVA di potenza, al fine di poter soddisfare i futuri fabbisogni energetici derivanti sia da insediamenti residenziali e artigianali, sia da nuovi impianti di generazione rinnovabile.