Nuova giornata di passione in Borsa per Mps così la scalata a Mediobanca è sempre più cara per Caltagirone e soci

Se va avanticosteràpiùal Monte dei Paschi di Siena. Dopo il rosso del 6,9% di venerdì, la settimana in Piazza Affari si è aperta con un -2% a 6,36 euro per il titolo della banca toscana, mentre Piazzetta Cuccia ha arrotondato dello 0,2% a 16,5 euro il guadagno del 7,7% a 16,47 euro realizzato in scia all’offerta dei senesi.il valore delle 2,3 azioni Mps messe sul piatto da Siena per ogni titolo, scende a 14,63 euro, l’11,3% in meno di quanto lavalorizza Piazzetta Cuccia, mentre in base ai valori dei due istituti alla chiusura di giovedì 23 Siena avrebbe offerto agli azionisti diun premio del +5%.In soldoni la forbice che si è venuta a creare significa una differenza di circa 1,56 miliardi tra quanto offerto da Siena (12,19 miliardi in azioni agli attuali corsi) e il prezzo fissato dal mercato (13,76 miliardi).