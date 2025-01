Game-experience.it - Ninja Gaiden 4, lo sviluppo è completo al 70-80%: si trova già nella fase di rifinitura finale

Lodi4, l’attesissimo nuovo capitolo della celebre saga action, è decisamente più avanti di quanto sarebbe stato lecito attendersi. Difatti stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, il gioco èal 70-80% e sidi, con il lancio programmato per il 2025.Come abbiamo visto al momento dell’annuncio ufficiale, dopo 13 anni di attesa, i fan potranno immergersi in una nuova avventura che promette di unire tradizione ed innovazione grazie alla collaborazione tra Teame PlatinumGames, supportata da Microsoft (il gioco è un first party Xbox).Ambientato diversi anni dopo3, il gioco trasporta i giocatori in una Tokyo trasformata, con atmosfere oscure e cyberpunk, influenzate dalla pioggia e dal caos generato dal ritorno del Dragone Oscuro.