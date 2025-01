Lanazione.it - Monte dei Paschi e giovani: “Mi piacerebbe lavorarci e restare a vivere a Siena”

, 27 gennaio 2025 – Una città che spesso inon li ascolta, eppure un’opinione sul futuro di tutte le istituzioni senese, se la sono fatta. Anche suldeidi. Cosa ne pensano idi cosa sta accadendo nella loro città sul fronte bancario, visto che è difficile trovare qualcuno che non abbia avuto in famiglia un dipendente della banca più antica d’Italia? Isenesi ambiscono sempre ad entrare a lavoro nella nostra prestigiosa banca, oppure sognano di andare via da? Lo abbiamo chiesto direttamente a loro, ed abbiamo scoperto che, nonostante anni di crisi in una città che sembra offrire sempre di meno ai, ancora i ragazzi senesi sentono profonde le loro radici in questo territorio. Una scelta, quella di rimanere asempre meno scontata, con tante occasioni fuori dalle mura cittadine, e poche opportunità che li trattiene all’interno.