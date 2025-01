Quotidiano.net - Maxi richiamo di Coca Cola dagli scaffali d’Europa: clorato oltre i limiti. Cos’è e quali sono i rischi

Roma, 27 gennaio 2025 – Non sappiamo di quante bottiglie si tratti ma è chiaro che i numerinotevoli. C’è stato undi bibite in Europa,ma anche Sprite e Fanta e non solo. Il motivo è l’eccessivo contenuto dirilevato nel prodotto. L’allarme arriva dal Belgio ma bottiglie di vetro e lattine incriminatefinite anche suglidi Olanda, Gran Bretagna, Germania, Francia e Lussemburgo. Ad annunciare il ritiro dei prodotti –, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss e Tropico – è stato l’imbottigliatore europeo dicon sede in Belgio. Cosai clorati I cloratisali dell’acido clorico che posessere presenti in alimenti e bevande preparati con acqua trattata con cloro oppure contaminati con sanificanti contenenti cloro.