Nerdpool.it - Marvel introduce una nuova sigla per Spider-Man (con un omaggio al tema originale)

Attenzione, arriva l’Uomo Ragno! Disney+ ha appena svelato laper la serie animata Your Friendly Neighborhood-Man, unfresco ealiconico della serie animata degli anni ’60. I fan dell’Uomo Ragno riconosceranno sicuramente il celebre ritornello, ora reinterpretato con un tocco moderno.Unache mescola passato e presenteLa, intitolata “Neighbor Like Me”, è stata realizzata da The Match Club con la partecipazione di Relaye e Melo Makes Music. Questo brano campiona ildel 1967 scritto da Bob Harris e Paul Francis Webster, fondendo le sue note classiche con sonorità hip-hop e moderne. Il risultato è un mix accattivante che celebra l’eredità dell’Uomo Ragno, pronto a conquistare unagenerazione di fan.Le parole iniziali del brano riportano alla mente il classico: “There goes the-Man,-Man,-Man, does whatever acan”.