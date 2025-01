Metropolitanmagazine.it - Magic The Gathering Aetherdrift, il prossimo set corre spedito verso il successo!

L’annuncio del setdiTheha acceso i motori di tutti gli appassionati del gioco di carte, giustamente. sorpresi da uno dei più peculiari setting pensati da Wizard per un’espansione regolare. Alcuni lo adorano, per via del suo approccio innovativo, mentre altri già lo considerano, a nostro avviso un po’ frettolosamente, un elemento estraneo al multidi. Eppure crediamo che questo approccio modernizzante non dovrebbe stupire più di tanto: Wizards of the Coast negli ultimi anni ha dimostrato di sapere e volere sperimentare con temi sempre più audaci. Vedasi i recenti set “Western” (Banditi di Crocevia Tonante) e “Furry” (Bloomburrow). Che dire poi di Duskmourn? Con, oltretutto, ci troviamo di fronte a una storia e una lore non dissimile da quelle abituali di, affrontata però attrauna lente originale: un Grand Prix multiplanare con in palio una Scintilla di Planeswalker, cioè uno dei premi più ambiti dell’uni