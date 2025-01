Inter-news.it - Lecce-Inter 0-4, cinque dati statistici che potresti non sapere

L’vince e domina in casa del0-4 nella sfida valida per la ventiduesima giornata di Serie A.e curiosità sulla partita giocata tra, giocata allo stadio “Via del Mare” di0-4 – CURIOSITÀ EDUECENTO – Le vittoria di Inzaghi in Serie A dopo. Il tecnico nerazzurro è diventato l’allenatore che ha impiegato meno panchine per raggiungere questo obiettivo nella storia della Serie A: 200 successi in 332 gare. Superato Massimiliano Allegri (200 in 338).TRE – I giocatori iraniani a trovare il gol in Serie A. Ultimo su tutti Mehdi Taremi ieri, finalmente si sblocca anche in campionato. Prima di lui Rarman Rezaei e Sardar Asmoun.DIECI – I gol realizzati da Davide Frattesi nelle ultime due stagioni in Serie A pur avendo giocato meno minuti tra chi ha segnato lo stesso numero di gol.