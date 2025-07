Tour de France Merlier vince la terza tappa

Tim Merlier trionfa nella terza tappa del Tour de France 2025, tra Valenciennes e Dunkerque, conquistando con sprint impeccabile davanti a Jonathan Milan. L'azzurro della Lidl-Trek si ferma a un soffio dal podio, mentre il belga della Soudal Quick Step si aggiudica la vittoria al fotofinish. La corsa entra nel vivo: segui le nostre dirette e analisi per non perdere nemmeno un minuto di questa emozionante edizione!

Tim Merlier vince la terza tappa del Tour de France 2025, la Valenciennes – Dunkerque di 178,3 km davanti a Jonathan Milan. La terza tappa del Tour de France 2025, la Valenciennes – Dunkerque di 178,3 kmm, è stata vinta da Tim Merlier. Nulla da fare per l'azzurro Jonathan Milan (Lidl-Trek), beffato al fotofinish dal belga della Soudal Quick Step. Terzo posto per il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain Victorious).