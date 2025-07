Hot Wheels | Jon M Chu che ha portato al successo Wicked sarà il regista del film

L’universo di Hot Wheels sta per prendere vita sul grande schermo, grazie alla collaborazione tra Mattel, Warner Bros e il regista Jon M. Chu. Celebre per aver portato al successo la prima parte di Wicked, che ha incassato oltre 750 milioni di dollari e ottenuto 10 nomination agli Oscar, Chu si prepara a trasformare questo iconico brand di giocattoli in un emozionante action movie. La sua visione promette di rivoluzionare il mondo delle auto in miniatura e catturare l’immaginazione di milioni di fan.

Mattel e Warner Bros hanno annunciato che collaboreranno con il regista Jon M. Chu per portare sul grande schermo l'action movie ispirato a Hot Wheels. Sarà Jon M. Chu il regista del film ispirato al brand di giocattoli Hot Wheels che verrà prodotto da Mattel e Warner Bros Pictures. Il filmmaker, reduce dal successo della prima parte di Wicked che ha incassato oltre 750 milioni di dollari e ottenuto 10 nomination agli Oscar, tornerà quindi sul set in occasione del progetto che spera di replicare l'accoglienza riservata a Barbie. Chi lavorerà al film targato Mattel A scrivere la sceneggiatura di Hot Wheels saranno Juel Taylor e Tony Rettenmaier, già autori di Creed II e Hanno clonato Tyrone. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Hot Wheels: Jon M. Chu, che ha portato al successo Wicked, sarà il regista del film

