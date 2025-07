Scomparsa Alessandro Venturelli domani l' udienza sull' archiviazione La mamma | Continuerò a cercarlo

Un nuovo capitolo si apre nel doloroso caso di Alessandro Venturelli, scomparso da Sassuolo oltre tre anni fa. Domani si terrà l’udienza sull’archiviazione delle indagini, che i genitori, Roberta e il suo marito, non vogliono accettare. La ferma determinazione di Roberta di continuare a cercare il proprio figlio testimonia il forte legame e la speranza che non si spegne mai. La vicenda si arricchisce di emozioni e di un senso di lotta che non si arrende.

"Non smetterò di cercare mio figlio fino a quando non lo avrò trovato". Non intende arrendersi Roberta Carassai, la mamma di Alessandro Venturelli, il 20enne del quale si sono perse le tracce a Sassuolo dal 5 dicembre del 2020. La procura di Modena, per la terza volta in quasi cinque anni, ha chiesto l'archiviazione delle indagini. I genitori del ragazzo, assistiti dagli avvocati Claudio Falleti e Giovanna Ferrari, hanno fatto opposizione. L'udienza per discutere l'archiviazione si celebrerà domani mattina, martedì 8 luglio. Per l'occasione decine di famiglie, provenienti da ogni parte d'Italia, si riuniranno davanti al Palazzo di Giustizia per manifestare a sostegno della famiglia Venturelli.

“Quando è scomparso era in preda all’ansia, mi diceva: ‘Stai attenta quando sei in giro’. Temo sia finito in una psicosetta: i giudici non archivino il caso”. L’appello della madre di Alessandro Venturelli - In un mondo in cui le assenze non trovano risposte definitive, la madre di Alessandro Venturelli si erge a voce di speranza e giustizia.

