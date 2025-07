Maturazioni La Campagnola e AIS insieme a supporto di Komen Campania

Un connubio di passione, gusto e solidarietà ha preso vita tra il mondo della pizza d’autore e l’impegno nella prevenzione dei tumori al seno. Maturazioni La Campagnola, AIS e Komen Campania hanno unito le forze in un evento che ha emozionato e ispirato, dimostrando come il buon cibo possa diventare anche uno strumento di speranza. Un’occasione speciale per celebrare valori condivisi e rafforzare il legame tra tradizione e impegno sociale.

Un incontro intenso, autentico, pieno di sapore e speranza ha celebrato l’unione tra il mondo della pizza d’autore e l’impegno nella prevenzione dei tumori al seno, grazie alla collaborazione tra le pizzerie Maturazioni di Antonio Conza e Gabriella Esposito, La Campagnola di Ciro Grossi, e il Comitato Komen Campania. Ad aprire l’evento è stata Marzia Imperiali di Francavilla, nuova presidente di Komen Campania, al suo primo intervento pubblico . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Maturazioni, La Campagnola e AIS insieme a supporto di Komen Campania

