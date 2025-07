Terremoto in Italia scossa nel primo pomeriggio | segnalazioni da più zone

un tranquillo pomeriggio italiano, fino a quando un’improvvisa scossa ha rotto l’incantesimo. Segnalazioni da più zone, un terremoto che ha lasciato tutti senza parole, ricordandoci quanto sottile sia il confine tra normalità e imprevedibilità. In momenti come questi, la nostra resilienza si mette alla prova, facendoci riflettere sulla forza che ci tiene uniti. La terra trema, ma la nostra solidarietà non si spegne mai.

Un lunedì pomeriggio come tanti. Il sole picchiava deciso, la calura estiva avvolgeva ogni cosa, rendendo l'aria quasi palpabile. Le voci dei bambini che giocavano in un parco vicino si mescolavano al ronzio sommesso del traffico, un sottofondo familiare e rassicurante. Nelle case, qualcuno preparava il caffè, altri si concedevano un attimo di riposo dopo il pranzo. La quiete, densa e sonnolenta, sembrava inamovibile, scolpita nella pietra di una giornata estiva senza particolari pretese. Poi, all'improvviso, un sussulto. Non un boato, non un crollo fragoroso, ma un movimento profondo, quasi un sospiro della terra.

Due nuove scosse di terremoto nel pomeriggio: popolazione allarmata - Nel pomeriggio di oggi, 13 maggio 2025, la popolazione è nuovamente in allerta a causa di due scosse di terremoto, registrate alle 14:58 e alle 15:01.

Una violenta scossa di terremoto ha colpito lunedì 30 giugno l'area dei Campi Flegrei. Con una magnitudo di 4.6 si tratta del sisma più violento dall'inizio della crisi bradisismica. ? - facebook.com Vai su Facebook

Terremoto, a Foggia scossa di 4.6 gradi. Nuovo sisma nei Campi Flegrei di magnitudo 3.5; Terremoto oggi al confine della Liguria, scossa di magnitudo 3,6: epicentro in Francia; Forte scossa di terremoto a Messina.

Terremoto oggi in Umbria, 7 luglio, scossa di m 2.6 in provincia di Perugia: dati INGV - Ecco il riepilogo delle scosse di terremoto che sono state registrate in Italia nella giornata di oggi, lunedì 7 luglio 2025 ... Da centrometeoitaliano.it

Terremoto oggi a Napoli e Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.6. «Forte boato, gente in strada». Crollo di un costone, sospesa circolazione treni - 47 in diverse parti della città: la magnitudo è di 4. msn.com scrive