franco126 annuncia nuove date nei club per inizio 2026 i biglietti

Franco126 si prepara a conquistare i palchi italiani nel 2026, annunciando sei nuove date nei club che ampliano il suo tour. Il successo del live di Roma, già soldout e raddoppiato, testimonia l’energia di un artista in continua ascesa. Con un calendario ricco di appuntamenti tra festival e club, il suo richiamo cresce: le nuove date promettono emozioni indimenticabili. Non perdere l’opportunità di vivere questa straordinaria esperienza musicale!

, il live di Roma è già soldout e raddoppia. Mentre continua senza sosta il suo tour estivo tra i più importanti festival e palcoscenici in giro per l’Italia, Franco126 fa eco all’annuncio fatto a giugno di due date nei club nel 2026 (a Roma – Atlantico, 0901 e Milano – Alcatraz, 2901). Sono sei le nuove date live da aggiungere alle due già programmate: tra queste Bologna, Napoli, Padova, Firenze, Torino e il raddoppio della data di Roma all’Atlantico, andata soldout. Il club tour 2026 è una naturale estensione del percorso live di Futuri possibili, terzo disco del cantautore romano uscito il 2803 per Bomba Dischi, che dopo le 19 date previste per l’estate troverà una nuova occasione per proporre dal vivo i brani dell’ultima fatica insieme a quelli del repertorio precedente. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu