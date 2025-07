The Sandman 2 | il teaser del Volume 2 anticipa la minaccia che incombe sulle Terre del sogno

Preparatevi a immergervi di nuovo nel mondo onirico de "The Sandman". Il teaser del Volume 2, in arrivo su Netflix il 24 luglio, svela una minaccia oscura che si abbatte sulle terre del sogno. Con i primi episodi già acclamati dalla critica, l’attesa cresce: cosa riserverà questa nuova avventura? La risposta sta per arrivare, e promette di essere più avvincente che mai.

Arriveranno il 24 luglio su Netflix i nuovi episodi della serie The Sandman e il teaser condiviso online regala qualche anticipazione. Netflix ha condiviso online il teaser ufficiale del Volume 2 dell'ultimo capitolo di The Sandman, in arrivo dal 24 luglio. La stagione 2 ha debuttato da pochi giorni in streaming, ottenendo con i primi sei episodi un'accoglienza positiva, raggiungendo quota del 75% di pareri favorevoli su Rotten Tomatoes, seppur non all'altezza della prima. Cosa mostra il nuovo teaser di The Sandman 2 Nel teaser del Volume 2 si vedono le conseguenze di quanto accaduto nelle puntate precedenti, con il protagonista ora alle prese con un pericolo che incombe sulle Terre del sogno e nuovi timori nei confronti delle Benevole. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Sandman 2: il teaser del Volume 2 anticipa la minaccia che incombe sulle Terre del sogno

