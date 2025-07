Belen Rodriguez lite accesa sotto casa | interviene Stefano De Martino per calmare gli animi

Una sera di fuoco sotto casa di Belen Rodriguez ha catturato l’attenzione del pubblico e dei passanti, quando la conduttrice argentina si è trovata coinvolta in una lite intensa con un uomo. Stefano De Martino, presente sul posto, ha prontamente intervenuto per calmare gli animi, evitando che la situazione degenerasse. Una scena di tensione e passione che rivela un lato inaspettato della vita di coppia e mette in luce quanto, anche nei momenti più difficili, il supporto reciproco sia fondamentale.

Belen Rodriguez protagonista di una scena dai toni accesi sotto la sua abitazione. Nella tarda serata di sabato 5 luglio, intorno alle 23, la conduttrice argentina si è trovata coinvolta in una furiosa lite in strada con un uomo. Accanto a lei, Stefano De Martino, che non ha esitato a scendere per evitare che la situazione degenerasse. Scontro in strada: urla e tensione sotto gli occhi dei passanti. A riportare la notizia è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter – come riportato dal sito Today – ha ricostruito i momenti concitati dello scontro. Secondo Parpiglia, la discussione fra Belen e l’uomo si sarebbe trasformata rapidamente in uno scontro verbale dai toni molto forti, con urla e parole pesanti che hanno attirato l’attenzione dei residenti e dei passanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it