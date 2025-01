Oasport.it - Ivan Ljubicic non ha dubbi: “La differenza tra Jannik Sinner e gli altri è sempre più netta”

Tanti tra gli addetti ai lavori si stanno pronunciando su quanto è accaduto nella finale degli Australian Open 2025 trae Alexander Zverev. La sfida tra il n.1 e 2 del mondo ha visto l’affermazione piuttosto chiara del giocatore italiano. Il pusterese non ha mai dovuto affrontare palle break nella partita e ha concluso in tre set sullo score di 6-3 7-6 (4) 6-3.Ne ha parlato poco dopo il termine del confronto, sui canali di Sky Sport,. L’ex n.3 del mondo, in passato anche allenatore di Roger Federer, ha analizzato con la consueta lucidità: “Latra lui e glipiù. Io credo che questo torneo soprattutto gli darà tanta forza anche dal punto di vista mentale perché ha avuto tante difficoltà fisiche ed è riuscito venirne fuori con esperienza“, ha dichiarato