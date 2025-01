Il fascino brizzolato di Guy Pearce e come copiarlo

Leggi su Gqitalia.it

Il capelloè una vera e propria dichiarazione di stile, altro che segno del tempo che passa. Non a caso, sempre più celeb decidono di "abbracciare" il loro grigio naturale trasformandolo in un tratto distintivo, complice un hair look nuovo e uno styling all'altezza di questo colore che richiede da subito massima cura nella gestione. Qualche nome? George Clooney, Pierce Brosnan, Richard Gere, Jamie Foxx e Jon Hamm, per esempio, indossano con assoluta fierezza un capello sale e pepe, senza fare nulla per nascondere il tono naturale, consapevoli di non perdere un grammo di coolness con questa tonalità.