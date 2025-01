Liberoquotidiano.it - "Ha pagato con puntualità anche cifre consistenti": Di Pietro, la clamorosa rivelazione su Berlusconi

Leggi su Liberoquotidiano.it

Antonio Disi racconta in una lunga intervista al Fatto Quotidiano. L'ex pm di Mani Pulite con un lungo percorso alle spalle nel mondo della politica dopo aver lasciato la toga, adesso a bocce ferme afferma che forse proprio quella discesa in campo è stata un errore: "Dovevo fermarmi, scegliere di fare davvero il Cincinnato. I miei primi 43 anni sarebbero bastati a colorare l'esistenza. Avevo iniziato con la valigia di cartone, emigrante in Germania, e avevo coronato il mio sogno più grande. Che altro potevo chiedere?". E ancora: "Ho sovrapposto una vita a un'altra e poi a un'altra ancora. Prima magistrato, poi politico, infine avvocato. Ho finito per scolorire quello che sono stato, una giacca a troppe tinte". Poi aggiunge di essere statoil magistrato più "odiato e più inquisito".