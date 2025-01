Laprimapagina.it - Dissalatore di Taranto, Cia Due Mari: «Ok al progetto e alla tutela ambientale, ma non dimentichiamo l’agricoltura»

Leggi su Laprimapagina.it

– «Accogliamo di buon grado la futura realizzazione di unpresso il fiume Tara, siamo certi che ilpossa giovare all’approvvigionamento idrico a uso civile nel massimo rispetto dell’ambiente ma, consentitecelo, non!».Con una nota stampa, in seguito l’audizione odierna in V Commissione Regionale, CIA Due-Brindisi interviene sul tema “di”.«Le risorse ambientali non sono beni inesauribili e l’acqua, in particolare, è un bene pubblico da salvaguardare, in particolar modo dsiccità e dai cambiamenti climatici. L’approvvigionamento potabile – ha chiarito la CIA – è certamente prioritario rispetto a quello destinato all’uso irriguo manon sia abbandonata a sé stessa.I primi ambientalisti di questa Terra sono proprio gli agricoltori perché sono custodi del territorio.