Cucinare l’anatra all’arancia | le differenti proprietà nutrizionali fra gli esemplari domestici e selvatici

Una bella anatrafa gola a molti, ma quale delle due specie di questi volatili: quella domestica o quella selvatica? È importante conoscerle perché fra le due vi sono alcune differenze.domestica ha una alimentazione controllata ed effettua meno movimento della selvatica per cui anche la sua carne ha caratteristiche proprie. È più grassa, ha un sapore più misurato e apporta una maggior quantità di calorie. Per chi preferisce i sapori tipici delle carni dei pennuti delle nostre aie è l’ideale, mentre chi ama la selvaggina troverà nelselvatica il meglio per questa passione. Quest’ultima è un po’ più scura e consistente perché è più magra in quanto ha una muscolatura atta a una maggior dinamicità e il sapore è molto più forte e determinato. La selvatica è più ricca soprattutto di ferro, ma anche di zinco e rame, minerali preziosi per la salute; contiene anche benefici acidi grassi omega 3 e ha una maggior quantità rispetto all’altra di vitamina A, così preziosa per la vista, per la pelle, le unghie e i capelli.