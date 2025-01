Secoloditalia.it - Virus globali e “innocenti invasioni”: quando gli hacker ragazzini mandano in tilt il sistema

Una cameretta e un computer è quanto basta agliper bypassare anche i più impensabili sistemi informatici. Ma come è possibile che, ancora oggi, le chiavi di accesso ai server siano così fragili? Può un “semplice” click violare server di dominio statale o internazionale? Sono solo alcune delle domande venute a galla in seguito alla notizia che vede protagonista il baby-di Cesena. Il 15enne, studente di un istituto tecnico, è al centro delle indagini per essere entrato nel registro elettronico, modificando per sé e altri suoi compagni i voti in pagella. Il ragazzo inoltre sarebbe riuscito a deviare le rotte delle navi mercantili in transito per il Mediterraneo. Un “gioco elettronico”, un passatempo per mettere alla prova le proprie abilità, non badando agli effetti concreti nel mondo reale.