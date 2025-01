Sport.quotidiano.net - Unahotels, la gioia esplode all’ultimo istante. Parte malissimo, ma poi piega Tortona

67 REGGIO EMILIA 69 BERTRAM: Zerini (0/1, 0/1), Vital 21 (4/6, 4/8), Kuhse 4 (2/3, 0/4), Gorham 7 (2/4, 1/1), Candi 7 (1/1, 0/3), Denegri, Strautins 2 (0/2, 0/3), Baldasso 3 (1/6 da 3), Kamagate 7 (2/7 da 2), Biligha 4 (2/3 da 2), Severini 6 (0/2, 2/4), Wheems 6 (2/4, 0/3). All.: De Raffaele.: Barford 8 (3/6, 0/4), Gallo n.e., Winston 23 (5/14, 3/6), Faye 14 (6/9 da 2), Smith (0/1, 0/5), Uglietti 7 (2/3, 1/2), Fainke n.e., Vitali 7 (2/2, 1/2), Faried (0/4 da 2), Grant 5 (1/2, 1/2), Chillo, Cheatam 5 (1/6, 1/3). All.: Priftis. Arbitri: Giovannetti, Perciavalle, Patti. Parziali: 26-11, 32-37, 57-57 Note: fallo tecnico a Vital al 14’. T.lib.: Tor. 13/17, Reg. 8/16. Rimb.: Tor. 43, Reg. 46. Ass: Tor. 18, Reg. 16. Mamma mia che! La truppa di coach Priftis coglie due punti che valgono il triplo come peso specifico perché conquistati contro la squadra più in forma del momento, va sul 2-0 negli scontri diretti ma soprattutto vince l’incontro quando la spia della benzina sembrava in riserva.