Todibo Juventus, ore incandescenti sul fronte difensore: proseguono i contatti col West Ham. Ultime

Tra gli obiettivi del calciomercato Juventus per questa sessione di mercato c'è anche quello di regalare a Thiago Motta un doppio colpo in difesa. Dopo Renato Veiga il nome può essere quello di Jean-Clair Todibo. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà da giovedì proseguono senza sosta i contatti tra i bianconeri e il West Ham in attesa di una decisione definitiva da parte degli Hammers. Non è da escludere che l'affare possa andare in porto con la formula del prestito.