Iltempo.it - "Ti devi operare", addio alla scuola: il ballerino Alessio Di Ponzio in lacrime

Nella puntata di oggi di “Amici 24” c'è stato un annuncio che ha lasciato il pubblico di stucco. Un allievo è stato costretto ad abbandonare la, non per decisione dei professori, ma per via di un brutto infortunio. Si tratta diDi, allievo di Emanuel Lo,di 17 anni che viene da Taranto.ha avuto un infortunio durante l'allenamento in sala prove e, poco dopo, ha ricevuto la notizia sgradevole da Maria De Filippi in chiamata: “Tie hai sette settimane prima di poter appoggiare, di nuovo, il piede a terra. Queste cose ai ballerini capitano.”, ha esordito Maria., in, ha risposto: “Ho seguito il programma e speravo che se fossi dovuto arrivare qui questa cosa non sarebbe mai capitata. Ed invece doveva succedermi”. Ilera visibilmente provato, così come i suoi amici e coinquilini.