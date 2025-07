Le fiamme non danno tregua | densa nube di fumo nero nei cieli di Fiumicino

Le fiamme continuano a divorare il Parco Leonardo, avvolgendo i cieli di Fiumicino in una densa nube di fumo nero. La città si confronta con un’emergenza che, purtroppo, sembra non conoscere fine, con incendi che si susseguono senza sosta. La popolazione vive nel timore di un nuovo incendio, mentre le autorità cercano di contenere la catastrofe. La situazione resta critica: cosa ci riserva il domani?

Fiumicino, 7 luglio 2025 – Non si fermano gli incendi a Parco Leonardo: una densa nube di fumo nero visibile da molta distanza ha invaso i cieli di Fiumicino da questa mattina. Ma il rogo di oggi è solo l’ennesimo: nella giornata di ieri un incendio ha interessato l’area della Portuense in prossimitĂ del maneggio e del distributore di carburante. L’incendio di ieri “ Nemmeno il tempo di respirare, nemmeno qualche ora di tregua – si legge nel gruppo Facebook del Comitato di quartiere Parco Leonardo- Stiamo finendo le parole per raccontare una situazione che si ripresenta con una puntualitĂ inquietante. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

