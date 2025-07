Maltempo nel Milanese | treno colpito da un fulmine e costretto a fermarsi

Durante la violenta perturbazione che ha attraversato il Milanese, un fulmine ha colpito un treno Italo a Melegnano, interrompendo improvvisamente il viaggio. L’incidente ha causato un guasto ai sistemi di bordo, costringendo il personale a fermare il convoglio per garantire la sicurezza dei passeggeri. I viaggiatori sono stati prontamente assistiti e trasferiti su un pullman sostitutivo, dimostrando come la prontezza e la sicurezza siano sempre al primo posto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fulmine colpisce un treno Italo a Melegnano: interrotta la corsa. Durante l’ondata di forte maltempo che ieri ha investito il Milanese, un treno Italo in transito lungo la tratta Milano-Bologna, nei pressi di Melegnano, è stato colpito da un fulmine. L’impatto ha provocato un guasto ai servizi di bordo, costringendo il personale a interrompere la corsa per motivi di sicurezza. I passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio, organizzato rapidamente per garantire la prosecuzione del viaggio. Sulla linea si sono registrati ritardi tra i 25 e i 70 minuti. Nonostante l’incidente non sia dipeso da proprie responsabilità , Italo ha deciso di rimborsare l’intero costo del biglietto ai passeggeri coinvolti, offrendo anche un voucher aggiuntivo di pari valore come forma di compensazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Maltempo nel Milanese: treno colpito da un fulmine e costretto a fermarsi

In questa notizia si parla di: maltempo - milanese - treno - fulmine

Maltempo: cade albero nel milanese, un morto - Le violente intemperie che hanno colpito il Milanese si sono trasformate in una tragedia: un albero caduto ha causato la morte di una donna e ferito altre due persone durante una passeggiata.

Donna muore travolta da un albero abbattuto dal vento nel Milanese | Treno colpito da fulmine, fermo sulla Milano-Bologna #maltempo Vai su X

Il maltempo che ha investito la Lombardia ha provocato pesanti disagi anche sui trasporti: un treno Italo diretto a Milano è stato colpito da un fulmine nei pressi di Melegnano. A bordo, momenti di tensione e una lunga sosta forzata. Ritardi segnalati su tutta la li Vai su Facebook

Treno Italo centrato da un fulmine rimane bloccato a Melegnano, ritardi sull’alta velocità per il maltempo; Nubifragio nel Milanese, donna muore travolta da un albero; Treno Italo colpito da un fulmine fermo a Melegnano, si ipotizza il trasbordo 'in linea': come funziona.

Maltempo: a Milano morta una donna sotto un albero, treno Italo colpito da un fulmine - Ieri una vittima a Milano: una donna è morta in auto, poiché la vettura è stata schiacciata da un albero cadut ... Secondo msn.com

Treno Italo colpito da fulmine, circolazione torna regolare - È tornata regolare dopo la mezzanotte la circolazione ferroviaria sulla linea ad Alta Velocità, tra Milano e Bologna, che ieri sera ha subito forti rallentamenti a causa dei danni provocati dal maltem ... Da gazzettadiparma.it