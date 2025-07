Ho passato lunghi periodi di depressione e di attacchi di panico Il mal di vivere è una brutta cosa Gli Anni 90 sono stati duri ho sofferto | lo confessa Rettore

Donatella Rettore, icona della musica italiana, spegne 70 candeline con la stessa grinta di sempre. Tra sfide personali e momenti difficili come depressione e attacchi di panico, ha affrontato il malessere con coraggio e determinazione. La sua storia, fatta di successi e battaglie, rivela un’anima forte e autentica. Uno dei grandi successi del repertorio è...

Donatella Rettore compirà 70 anni domani, 8 luglio, ma lei mette le mani avanti: “ Mi sembra una cifra così esagerata (.)Più dell’età che passa mi fa girare le scatole la talassemia di cui soffro fin dalla nascita. Questa salute così precaria non mi ha mai aiutato, però ho sempre cercato di fregarmene”. La cantautrice si è raccontata in una intervista a Il Corriere della Sera senza filtri, come sempre. Uno dei grandi successi del repertorio è “Kobra”, uscito nel 1980: “ Chi l’avrebbe mai detto? Fu un pandemonio, anche a causa di una professoressa di lettere che scrisse che la mia canzone toglieva la purezza e l’ingenuità ai bambini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho passato lunghi periodi di depressione e di attacchi di panico. Il mal di vivere è una brutta cosa. Gli Anni 90 sono stati duri, ho sofferto”: lo confessa Rettore

