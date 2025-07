Capolavoro italiano del 2010 da riscoprire | perché negli USA è amato e qui è ignorato

Nel 2010, il cinema italiano ha sfornato un capolavoro ancora troppo poco conosciuto nel nostro paese: "Le quattro volte" di Michelangelo Frammartino. Un film che, pur ricevendo ovazioni all’estero, fatica a trovare il meritato riconoscimento in patria. Questa discrepanza rivela come il nostro patrimonio cinematografico sia ricco di gemme nascoste, pronte a essere riscoperti e valorizzati, perché solo così potremo apprezzare appieno la nostra eccellenza artistica.

il cinema italiano e il riconoscimento internazionale: un esempio di eccellenza poco valorizzato in patria. Il panorama cinematografico nazionale spesso fatica a ottenere il giusto apprezzamento all’interno, nonostante alcune opere ricevano consensi calorosi da pubblico e critica all’estero. Tra queste, si distingue Le quattro volte, film diretto da Michelangelo Frammartino, che nel 2010 ha conquistato il favore di molti spettatori internazionali grazie alla sua natura contemplativa e al suo stile poetico. Questa pellicola rappresenta un esempio emblematico di come alcuni titoli possano essere sottovalutati nel contesto italiano, pur ricevendo riconoscimenti e apprezzamenti oltre confine. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Capolavoro italiano del 2010 da riscoprire: perché negli USA è amato e qui è ignorato

In questa notizia si parla di: italiano - capolavoro - riscoprire - negli

Bologna, un capolavoro Italiano. Idee e coraggio di un tecnico d’oro - Bologna, un capolavoro italiano, risorge grazie al genio di un tecnico d'oro. Cinquantuno anni di attesa sono svaniti, e il suo calcio offensivo ed emozionante ha risvegliato una città .

*** BOLOGNA DA RISCOPRIRE *** . I PERSONAGGI NEGLI ODONIMI DEL QUARTIERE BORGO-RENO DI BOLOGNA (anno 2023) . - Fogazzaro Antonio via: (da via Luigi Capuana a fondo cieco verso ovest) Antonio Fogazzaro (Vicenza, 25 marzo 1842 – Vic Vai su Facebook

Scoprire Away, il film d'animazione mai visto prima in Italia che ha portato a Flow, capolavoro da Oscar 2025; Netflix celebra il Made in Italy con i capolavori del grande cinema italiano: ecco tutti i titoli; Se non avete mai visto questo film giapponese vi siete persi uno dei più grandi capolavori della storia.

Paolo Sorrentino, tre titoli da riscoprire del grande regista italiano - MSN - In quest’occasione vi proponiamo di riscoprire quelli che sono stati i primi film che hanno contribuito a lanciare Sorrentino nell ... Scrive msn.com

Riscoprire l'italiano nei Balcani - SWI swissinfo.ch - «All’interno della comunità radiotelevisiva italofona ci si è resi conto che oggigiorno l’italiano è ricercato per il suo valore e la presenza nel mondo, un mondo che peraltro non coincide ... Come scrive swissinfo.ch