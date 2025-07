Maltempo al Nord torna l’autunno con burrasche e venti forti | a Milano un morto e 4 feriti | VIDEO

Il maltempo torna prepotente al Nord, portando burrasche e venti impetuosi che scuotono le regioni di Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Milano piange una vittima e conta quattro feriti in un'onda di violenza atmosferica. Le immagini e le testimonianze ci ricordano quanto possa essere potente la natura, richiamandoci alla necessità di attenzione e preparazione. Scopriamo insieme i dettagli di questa tempesta che ha sconvolto il cuore del Nord Italia.

Il maltempo ha colpito duramente Novara, in Piemonte, dove è stato danneggiato anche il ristorante di Antonino Cannavacciuolo. Vittima del maltempo anche il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, dove oggi l'allerta resta arancione

