Fake bob con veletta completo mannish nero La top model è un' invitata sui generis ma di sicuro attira una miriade di flash

opo le nozze Bezos-Sanchez, pensavamo di aver visto tutto in fatto di look eccentrici da matrimonio. Ma ecco che Cara Delevingne alza ulteriormente l'asticella. Invitata alle nozze londinesi di Mel B (Scary Spice), la socialitetop model ha fatto il suo ingresso plateale. Con un look che mescola eleganza rétro, accenti punk e un deciso senso dell'anticonformismo. Cara Delevingne inaugura il Pride Month a West Hollywood: amore e orgoglio queer X Cara Delevingne, un'invitata fuori dagli schemi. Mentre la sorella Poppy festeggia l'arrivo della prima figlia, la modella 32enne si muove tra i concerti di Glastonbury con l'amica Anya Taylor-Joy e uno dei matrimoni più attesi dell'anno nel Regno Unito.