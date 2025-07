Benessere in azienda | la visione di Loredana Consoli e il progetto Medi-tao

Scopri come la mindfulness può rivoluzionare l’ambiente di lavoro con la visione di Loredana Consoli e il progetto Medi-tao. Un approccio innovativo che mette al centro il benessere delle persone, integrando pratiche di meditazione, cultura del respiro e tecniche olistiche per creare ambienti più sereni e produttivi. Perché investire nel benessere in azienda significa favorire crescita, motivazione e successo condiviso. Ecco come trasformare il lavoro quotidiano in un’esperienza più equilibrata e soddisfacente.

Come portare la mindfulness nel mondo del lavoro? Ne abbiamo parlato con Loredana Consoli, fondatrice di Medi-tao, una realtà innovativa che promuove il benessere in azienda attraverso pratiche di meditazione, formazione personalizzata, cultura del respiro e approcci olistici. Nata da un'esperienza personale profonda, Medi-tao si propone di migliorare l'ambiente lavorativo mettendo al centro la persona.

