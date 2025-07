FBI | Epstein non è stato assassinato e non c’è una lista clienti

Le recenti dichiarazioni del Dipartimento di Giustizia e dell'FBI hanno smentito le teorie più oscure sul caso Jeffrey Epstein, affermando che non è stato assassinato e che non esistono liste di clienti potenti da ricattare. Questa verità mette in discussione molte supposizioni e apre nuove prospettive sulla vicenda. Ma cosa c’è dietro questa narrazione ufficiale? Esploriamo insieme i dettagli e le implicazioni di questa smentita.

Il Dipartimento di Giustizia degli USA e l'FBI hanno affermato che Jeffrey Epstein non è stato assassinato è che non esiste alcuna lista di clienti potenti da ricattare. FBI: Epstein non è stato assassinato Il Dipartimento di Giustizia degli USA e l'FBI hanno riferito di non avere prove che Jeffrey Epstein abbia ricattato personaggi ricchi.

