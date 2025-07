Netanyahu a Washington per Incontrare Trump | Al Centro Gaza Iran e il Futuro della Regione

Benjamin Netanyahu arriva a Washington per un incontro cruciale con Donald Trump, teatro di discussioni su Gaza, Iran e il futuro della regione. Tra colloqui strategici e approfondimenti, si delineano le prossime mosse per una possibile nuova tregua. Con questa visita, il primo ministro israeliano rafforza la sua influenza nella politica internazionale, aprendo un nuovo capitolo nelle relazioni mediorientali. Per scoprire tutti i dettagli, continua a leggere su DayItalianeNews.

In agenda colloqui chiave e strategie per una nuova tregua. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato a Washington per il suo terzo incontro con Donald Trump da quando l'ex presidente è tornato in carica. Prima del bilaterale, Netanyahu si confronterĂ con Marco Rubio, segretario di Stato, e con Steve Witkoff, inviato speciale per il Medio Oriente. L'incontro con Trump è previsto per la mezzanotte tra lunedì 7 e martedì 8 luglio (ora italiana). Netanyahu: "Accordo solo alle nostre condizioni". Prima della partenza da Tel Aviv, Netanyahu ha dichiarato: "Stiamo lavorando per raggiungere un'intesa che rispetti i nostri termini.