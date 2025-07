Curiosità reali | le 5 proposte di matrimonio più romantiche alla corte dei Windsor

scintillante di emozioni autentiche e dichiarazioni che scalano il cuore. Tra sguardi intensi e promesse solenni, queste proposte di matrimonio alla corte dei Windsor ci ricordano che il vero romanticismo non ha età e che, anche tra le mura di un castello, l’amore può essere ancora più magico e indimenticabile. Preparedatevi a scoprire i momenti più dolci e suggestivi di un amore regale che attraversa il tempo.

I cinici sono avvisati: questo è un articolo ad alto tasso di romanticismo. Trovano posto, tra una foto e l’altra, le cinque proposte di matrimonio più dolci fatte alla corte dei Windsor. Quelle dichiarazioni d’amore mielose tanto da essere quasi stucchevoli. Ma, per certi versi, invidiabili. In un’epoca in cui si celebrano sempre meno matrimoni, è tra le mura di palazzo che l’amore eterno giurato davanti a Dio e ai sudditi resiste. Un rito utile a cementare la coppia ma anche l’immagine della monarchia. Che, nella favola, spesso trova la sua ragione d’esistere. William fece la proposta a Kate in Kenya. 🔗 Leggi su Amica.it