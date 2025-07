Filetto con funghi letali per avvelenare gli ex suoceri | il processo del secolo si chiude con la condanna per omicidio

Il processo del secolo in Australia si è concluso con una sentenza drammatica: Erin Patterson, 50 anni, condannata per aver avvelenato i suoi ex suoceri e la zia dell’ex marito con un arrosto alla Wellington farcito con uno dei funghi più letali al mondo, l’amanita phalloides. La tragedia, avvenuta nel luglio 2023, ha sconvolto il paese e sollevato profonde riflessioni sulla violenza e la giustizia. Il giorno...

Arrosto alla Wellington farcito con amanita Phalloides, uno dei funghi più velenosi al mondo in una cena nel luglio del 2023: è quanto Erin Patterson aveva servito ai suoi ex suoceri e alla zia dell'ex marito. Al termine di quello che è stato definito in Australia il processo del secolo la donna, 50 anni, è stata ritenuta colpevole di triplice omicidio e di tentato omicidio per il suo quarto ospite, il marito della zia del suo ex. Il giorno successivo al pranzo, tutti e quattro gli ospiti furono ricoverati in ospedale con sintomi compatibili con un grave avvelenamento da funghi. Due giorni dopo si presentò anche Erin Patterson, riferendo di diarrea e nausea ma rifiutò le cure.