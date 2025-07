Inferno al Prenestino allarme rom e sciacalli | si dome tra i calcinacci

Nel cuore di Prenestino, l’eco dell’esplosione si trasforma in un dramma quotidiano: tra calcinacci e paura, i residenti affrontano un nuovo nemico, il crimine che si insinua tra le macerie. La sicurezza svanisce mentre sciacalli e ladri sfruttano il caos, minacciando di rubare anche ciò che resta delle loro vite. In questa situazione di emergenza, la solidarietà e la vigilanza sono più cruciali che mai.

A quattro giorni dall'esplosione che ha sconvolto le vite di migliaia di persone, la paura ancora non è andata via. Ma oggi a spaventare i residenti dei palazzi investiti dall'onda d'urto non sono più le fiamme, ma il terrore di perdere ciò che gli è rimasto: oggetti di valore, ricordi di una vita, persino la casa stessa. Ad agitare le notti degli abitanti sono infatti gli sciacalli e i ladri che sin dalla prime ore dopo l'incidente si aggirano tra gli edifici del complesso "Le Muse" e in via Balzani, pronti a sfruttare il momento buono per introdursi nei condomìni. In questo contesto, il vicino campo nomadi via dei Gordiani, secondo alcuni residenti, rappresenterebbe la minaccia più significativa. 🔗 Leggi su Iltempo.it