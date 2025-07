Oggi Netanyahu incontra Trump

Oggi Netanyahu incontra Trump in un contesto di celebrazione per i recenti successi militari, ma sotto la superficie si celano sfide e tensioni irrisolte. La lunga guerra a Gaza e le questioni strategiche globali mettono in discussione il vero impatto di questi trionfi, lasciando il mondo a chiedersi: quanto potrĂ durare questa alleanza e quali saranno le sue conseguenze future?

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump oggi sicuramente celebreranno la vittoria,dopo i recenti attacchi congiunti contro l’Iran , salutati da entrambi come un successo assoluto. Tuttavia, mentre si incontrano per la terza volta quest’anno, la visita apparentemente trionfale sarĂ ostacolata dalla guerra che Israele porta avanti da 21 mesi contro Hamas a Gaza e dagli interrogativi su quanto Trump insisterĂ per porre fine al conflitto. Trump ha chiarito che, dopo la guerra di 12 giorni tra Israele e Iran, vorrebbe anche vedere il conflitto di Gaza finire. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Oggi Netanyahu incontra Trump

