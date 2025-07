Ndoye-Napoli trattativa accelerata | Zanoli può sbloccare tutto

La trattativa tra Napoli e Ndoye del Bologna accelera, ma il vero punto di svolta potrebbe essere Zanoli. Il giovane esterno azzurro, infatti, sembra essere la chiave per sbloccare una trattativa ancora in equilibrio. Con il potenziale coinvolgimento di Zanoli, tutto potrebbe prendere una piega decisiva e portare a una svolta importante per il futuro del Napoli. Resta da capire come si svilupperĂ questa strategia.

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla strategia del Napoli per Dan Ndoye, esterno offensivo del Bologna.

