dobbiamo ricreare la squadra saranno tanti i giovani

nuova strategia per una squadra rinnovata e fresca, con tanti giovani pronti a fare la differenza. Dopo settimane di negociazioni e incontri, oggi si svelano i primi nomi e le novità che daranno slancio al progetto. La sfida è lanciata: rendere questa stagione memorabile e all’altezza delle ambizioni del club. Si deciderà la strada da seguire, ma una cosa è certa: il Castelfidardo vuole farsi trovare pronto.

Se la settimana scorsa era quella decisiva in casa Castelfidardo per la scelta del nuovo allenatore, alla fine la panchina è stata affidata a Stefano Cuccù, ex Monturano Campiglione, con vice Massimo Loviso, dopo settimane di trattative e incontri, quella che si apre oggi dovrebbe essere quella dei primi annunci in casa Castelfidardo per la nuova, in tutti i sensi, rosa che andrà ad affrontare il secondo torneo consecutivo in D. Si deciderà la rosa che affronterà la nuova sfida. Di confermati ce ne dovrebbero essere davvero pochi eccetto il portiere Osama. E chissà se la proprietà riuscirà a trattenere anche Nicola Gambini, impresa ardua visto che anche altre società, in primis il Siena, vorrebbero il forte centrocampista fanese, classe 1996. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it