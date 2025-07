Incidente a Napoli coppia di anziani travolta a Salvator Rosa | lui grave lei fratture multiple

Un grave incidente a Napoli, in via Salvator Rosa, ha coinvolto una coppia di anziani rimasta gravemente ferita. Sul posto, polizia e ambulanze per i soccorsi, mentre i cittadini chiedono con urgenza l’installazione di strisce pedonali rialzate per garantire maggiore sicurezza. Una situazione che richiede interventi immediati per prevenire tragedie simili in futuro.

Incidente stradale in via Salvator Rosa. Coppia di anziani in ospedale. Sul posto Polizia locale e 118. I cittadini: "Subito strisce pedonali rialzate". 🔗 Leggi su Fanpage.it

