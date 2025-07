Violenta rivolta nel carcere di Prato danni ingenti

Gli arredi sono stati distrutti, i blindati resi inutilizzabili e le suppellettili scagliate contro i muri, causando ingenti danni al penitenziario. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Violenta rivolta nel carcere di Prato, danni ingenti

Una decina di reclusi ha dato vita a una sommossa violenta nella sezione di media sicurezza. L'Osapp: “Danni ingenti, servono interventi urgenti”. Vai su Facebook

